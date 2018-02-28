Дмитрий Кучер — о том, что поможет ему победить Лерену

3 марта в ЮАР бывший чемпион Европы украинец Дмитрий Кучер (24-2-1, 18 КО) оспорит титул чемпиона мира по второстепенной версии IBO в поединке с местным Кевином Лереной (19-1, 9 КО). За несколько дней до выхода в ринг Кучер заявил, что не собирается покидать африканский континент без чемпионского пояса.

«Я здесь только для того, чтобы забрать этот титул домой. О недооценке Лерены речи не идёт, но при этом я уверен, что уровень моей оппозиции был на порядок выше, чем у него, и по ходу субботнего поединка это обязательно скажется», — приводит слова украинца BoxingScene.

Отметим, что Дмитрий уже пытался завладеть титулом IBO на гостевой территории, но в ноябре 2016 года уступил в Германии Марко Хуку по очкам. С тех пор Кучер в ринг не выходил.

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