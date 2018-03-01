«Зарядился так, что было всё равно, кто противник»: Далакян вернулся в Украину — видео

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артём Далакян (16-0, 11 КО) по прибытию на родину рассказал на мини-брифинге в аэропорту Борисполь, как ковалась победа в титульном поединке против Брайана Вилории, и что ждёт его в ближайшем будущем.

По словам украинца, были раунды, когда он понимал, что на голову выше ветерана, а где-то шёл равный бой.

«Но я был настолько заряжен на победу, что мне было всё равно, кто передо мной и с кем боксирую», — сказал Артём, добавив что к этому бою их команда шла не менее пяти месяцев.

Далакяну безразлично, где проводить поединки — «хоть в Японии, хоть в Америке», но, уточнил Артём, хотелось бы провести чемпионский бой на родине.

В команде у него пообещали сделать всё возможное, чтобы первая титульная защита против обязательного претендента в лице тайца Йодмонгкол Вор Саенгтепа (49-3, 34 КО) состоялась в Киеве, а затем, если всё пройдёт успешно, будут нацеливаться на объединительные поединки.

From Ukraine: новый чемпион! — репортаж о бое Далакян–Вилориа

Видеоматериал: канал XSport

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