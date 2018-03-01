Майки Гарсиа: Не могу не воспринимать Липинца всерьёз

10 марта в суперлёгком весе (до 63,5 кг) состоится интригующий поединок: малоопытный чемпион мира по версии IBF Сергей Липинец (13-0, 10 КО) попробует посрамить букмекеров и других аналитиков, побив претендента-фаворита Мигеля Анхеля Гарсию (37-0, 30 КО). Последний считает, что российский андердог — вовсе не мальчик для битья.

«Я не могу воспринимать его не всерьёз. Он крепкий, очень крепкий чемпион, который видит в этом поединке огромную возможность «засветиться». Если бы он меня победил, то для него открылись бы многие двери. Но, разумеется, об этом я не думаю, а все мысли — только о победе», — рассказал Майки BoxingScene.

Гарсиа попросту сказал, что, по его мнению, комплект мастерства и таланта у него лучше, чем у Липинца, и возможное завоевание титула в очередном весе (уже четвёртом) он расценивает как «невероятное достижение».

Напомним, с некоторых пор 30-летнего американского мексиканца тренирует Джеймс «Бадди» Макгирт.

Читайте также: Бой Липинец–Гарсиа будет знатным зрелищем, Сергея недооценивают — Showtime

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.