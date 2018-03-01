С кем предстоит драться Ломаченко 12 мая? Отвечает менеджер украинца

С желанием услышать конкретный ответ представители СМИ обратились к Эгису Климасу, менеджеру Ломаченко. Вот что он ответил: «Всё, что ни делается, — к лучшему. Если не получится договориться с Линаресом, я расстраиваться не буду. Поединок с ним можно провести в другое время. Тогда мы попытаемся сделать бой с Бельтраном».

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«Мы в любом случае найдём решение. Или даже несколько решений. Мне сказали, что дата — окончательная. 12 мая Ломаченко будет драться в Madison Square Garden. На следующей неделе он возвращается в США и начинает тренировочный лагерь. Значит, у нас примерно неделя на то, чтобы окончательно решить вопрос с оппонентом. И да, мы не отказываемся от идеи провести три боя в 2018-ом году», — заявил Климас.

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Напомним, переговоры о поединке между Ломаченко и Линаресом были на время приостановлены по причине конфликта интересов — предложенная стороной украинца дата 12 мая не устраивает сторону Линареса. Golden Boy Promotions, со-промоутеры чемпиона из Венесуэлы, ранее запланировали на 12 мая повтор поединка своего лучшего бойца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) с чемпионом Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).

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