Срисакет Сор Рунгвисаи торжественно отобедал жаренным грызуном: фото

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) был тепло встречен по возвращении на родину после триумфального вояжа в США, где он 24 февраля в рамках вечера бокса SuperFly2 отстоял титул в поединке с мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой.

Помимо болельщиков и журналистов чемпиона в аэропорту поджидала мама, да не одна, а с любимыми кушаньями Срисакета.

Фотоиллюстрации торжественной трапезы боксёра — ниже. А с репортажем о его победе над Эстрадой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Фото: BoxingScene

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