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Ухтинец Ержан Залилов пройдет проверку боем с румыном Йонутом Балюта
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Ухтинец Ержан Залилов пройдет проверку боем с румыном Йонутом Балюта 

Чемпионат.com 1 марта 2018
«Серебряный чемпион» по версии Всемирного боксерского совета бюро СНГ и Славянских Стран (WBC CISBB Silver) в весовой категории до 55 кг, непобеждённый ухтинец Ержан Залилов (10-0-1, 4 КО) 24 марта проведёт бой против румынского боксёра Йонута Балюта (9-2, 2 КО). Поединок пройдёт в Бильбао (Испания).
«Несмотря на то, что в декабре у Ержана был очень непростой 10-раундовый титульный бой мы не стали делать передышку с проходным соперником. Балюта — неуступчивый боксер, представляющий Румынскую школу бокса, одну из сильных европейских школ бокса постсоветского пространства. Фаворитом, конечно, является Ержан, но мы не знаем в какой форме подойдет к поединку Йонут, он в любой кондиции сможет показать весьма конкурентный бой. Пройдя эту проверку мы сможем говорить уже о следующем этапе — возможном бое за пояс WBA International. В феврале, освоив на гоночной технике B-Tuning контраварийное вождение, Ержан приступил к целенаправленным тренировкам, которые успешно совмещает с основной учебой в магистратуре Ухтинского Государственного Технического Университета», — подчеркнул менеджер боксёра Андрей Токарев.м
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