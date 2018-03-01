Владимирские боксеры не всем «по зубам»

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Владимирские боксеры успешно выступили на первенстве России и ЦФО.

Воспитанник «СШОР» по боксу Андрей Пахомов завоевал золотую медаль на первенстве ЦФО в весовой категории до 52 килограммов, который проходил в городе Донской Тульской области.

Пахомов провел четыре боя, в каждом их которых одержал победу.

Успешно выступила на юниорских соревнованиях по боксу в селе Покровское Московской области и Александра Большакова . Она завоевала бронзу первенства в весовой категории до 69 килограммов и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.