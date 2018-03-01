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Владимирские боксеры не всем «по зубам»
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Владимирские боксеры не всем «по зубам» 

ТВ-МИГ 1 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Владимирские боксеры успешно выступили на первенстве России и ЦФО.
Воспитанник «СШОР» по боксу Андрей Пахомов завоевал золотую медаль на первенстве ЦФО в весовой категории до 52 килограммов, который проходил в городе Донской Тульской области.
Пахомов провел четыре боя, в каждом их которых одержал победу.
Успешно выступила на юниорских соревнованиях по боксу в селе Покровское Московской области и Александра Большакова. Она завоевала бронзу первенства в весовой категории до 69 килограммов и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Эти результаты позволили Большаковой войти в состав юниорской сборной России.
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