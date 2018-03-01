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Тайсон: отлично провёл время в Челябинске
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Тайсон: отлично провёл время в Челябинске 

Чемпионат.com 1 марта 2018
24 февраля в Челябинске состоялся турнир по ММА и тайскому боксу. В числе его почётных гостей были два бывших абсолютных чемпиона мира по боксу — Майк Тайсон и Костя Цзю, ставшие свидетелями и главного поединка вечера между Иваном Штырковым и Марчином Лазарсом. Победу в бою одержал россиянин, а Тайсон и Цзю поделились впечатлениями от увиденного.
В частности американец отметил высокий уровень поединков, признавшись, что он отлично провёл время в Челябинске. Костя Цзю в свою очередь добавил, что именно такие турниры популяризируют спорт в России.
Видео с комментариями Майка Тайсона и Кости Цзю о турнире в Челябинске можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании Russian Copper Company в YouTube.
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