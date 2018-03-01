Рёсуке Иваса в дебютной защите пояса IBF деклассировал филиппинца Саулонга

Рёгоку Кокугикан, Токио, Япония. Чемпион мира по версии IBF в легчайшем весе (до 55,3 кг) Рёсуке Иваса (25-2, 16 КО) успешно защитился в первый раз. 28-летний японец, который завоевал титул в сентябре прошлого года благодаря досрочной победе над соотечественником Юкинори Огуни, на этот раз деклассировал филиппинского ровесника Эрнесто Саулонга (21-3-1, 8 КО).

Поединок закончился разгромно в пользу чемпиона со счётом 120-108, 119-109 и 118-110. UD 12.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Иваса–Саулонг

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