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Рёсуке Иваса в дебютной защите пояса IBF деклассировал филиппинца Саулонга
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Рёсуке Иваса в дебютной защите пояса IBF деклассировал филиппинца Саулонга 

Vringe.com 1 марта 2018
Фото: Vringe.com
Рёгоку Кокугикан, Токио, Япония. Чемпион мира по версии IBF в легчайшем весе (до 55,3 кг) Рёсуке Иваса (25-2, 16 КО) успешно защитился в первый раз. 28-летний японец, который завоевал титул в сентябре прошлого года благодаря досрочной победе над соотечественником Юкинори Огуни, на этот раз деклассировал филиппинского ровесника Эрнесто Саулонга (21-3-1, 8 КО).
Поединок закончился разгромно в пользу чемпиона со счётом 120-108, 119-109 и 118-110. UD 12.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Иваса–Саулонг
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