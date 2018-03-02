Ещё
«Fuck Andre Ward!»: Ковалёв по-прежнему считает американца фальшивкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Fuck Andre Ward!»: Ковалёв по-прежнему считает американца фальшивкой 

Vringe.com 2 марта 2018
Фото: Vringe.com
В преддверии защиты титула чемпион WBO в весе до 79,4 кг Сергей Ковалёв (31-2-1, 27 КО) прокомментировал слова бывшего чемпиона мира американца Андре Уорда (32-0, 16 КО), своего единственного обидчика на профессиональном ринге.
Напомним, ранее Уорд заявил, что Ковалёву пора повзрослеть и прекратить обвинять в своих неудачах всех вокруг. Реакция Ковалёва на критику Уорда была весьма агрессивной: «Fuck Andre Ward! Не хочу говорить о нём. Как по мне, он — никто, фальшивка, вовсе не чемпион. Он побил меня нечестно, используя игры разума. Против меня дрался не только он, но и вся его команда. Это его команда победила меня, а не он».
Читайте также: Уорд сравнил себя и Ковалёва с Альваресом и Головкиным
В ноябре 2016-го года Уорд отобрал чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO у Ковалёва единогласным судейским решением в близком поединке, а в июне 2017-го года состоялся реванш, в котором американец победил досрочно.
В сентябре 2017-го года Уорд завершил спортивную карьеру.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису Гвоздик, Амар, Рамирес, Имам и Конлан на пресс-конференции: цитаты Лучшие моменты боя Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса — видео от vRINGe.com
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение