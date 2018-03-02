«Fuck Andre Ward!»: Ковалёв по-прежнему считает американца фальшивкой

В преддверии защиты титула чемпион WBO в весе до 79,4 кг Сергей Ковалёв (31-2-1, 27 КО) прокомментировал слова бывшего чемпиона мира американца Андре Уорда (32-0, 16 КО), своего единственного обидчика на профессиональном ринге.

Напомним, ранее Уорд заявил, что Ковалёву пора повзрослеть и прекратить обвинять в своих неудачах всех вокруг. Реакция Ковалёва на критику Уорда была весьма агрессивной: «Fuck Andre Ward! Не хочу говорить о нём. Как по мне, он — никто, фальшивка, вовсе не чемпион. Он побил меня нечестно, используя игры разума. Против меня дрался не только он, но и вся его команда. Это его команда победила меня, а не он».

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В ноябре 2016-го года Уорд отобрал чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO у Ковалёва единогласным судейским решением в близком поединке, а в июне 2017-го года состоялся реванш, в котором американец победил досрочно.

В сентябре 2017-го года Уорд завершил спортивную карьеру.

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