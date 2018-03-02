О чём говорили Уайлдер и Ортис на финальной пресс-конференции: цитаты

Накануне состоялась финальная пресс-конференция: участники намеченного на 3 марта в бруклинском Barclays Center вечере бокса, чемпион WBC в супертяжёлом весе Дионтэй Уайлдер (39-0, 38 КО) и претендент Луис Ортис (28-0, 24 КО) позировали перед объективами фотокамер (фото и видео) и раздавали направо и налево грозные обещания.

Дионтэй Уайлдер: «Я выбрал Ортиса потому, что считаю его одним из лучших технарей в дивизионе. Он словно бабай, его все боятся и никто не хочет с ним драться. Я всегда говорил, что хочу драться с лучшими, и поединок против Ортиса — шанс доказать делом мои обещания. Понятное дело, я мог бы с ним и не драться, вспоминая о том, что он — жулик и рецидивист. Но так я не смог бы доказать всему миру, что именно я — самый опасный мужик на планете. Но я решил отложить в сторону личную неприязнь и дать ему шанс. В субботу у меня те же планы, что и всегда — собираюсь нокаутировать этого парня. Нет никого в мире круче меня в этом деле».

Луис Ортис: «Это — бокс, ринг. Тут всё жёстко, случиться может всё, что угодно. Именно поэтому я никогда раньше не говорил никаких гадостей в сторону оппонента. Не собираюсь отходить от собственных принципов. Считаю, что он — отличный чемпион, но и я не лыком шит. Это будет словно два поезда, которые несутся друг другу навстречу. Я одержу победу и заберу его титул. Дионтэй боится, поэтому он и несёт всякую чушь. Настало моё время. Я посмотрел в глаза Уайлдера и понял, что не упущу шанс стать чемпионом мира».

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