Сауль Альварес: Я уважаю бокс и никогда не перейду в ММА

— Никогда не знаешь, что задумал Флойд. Все возможно, но мне это не особо интересно.

Больше ли у меня шансов в октагоне, чем у Мэйвезера? Не знаю. И мы этого никогда не узнаем — я боксер, и я уважаю бокс. Бокс — мой вид спорта. Я люблю его и не рассматриваю возможность карьеры в ММА, — сказал Альварес в интервью Fightspace.