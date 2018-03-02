Сауль Альварес: Я уважаю бокс и никогда не перейду в ММА 

— Никогда не знаешь, что задумал Флойд. Все возможно, но мне это не особо интересно.
Больше ли у меня шансов в октагоне, чем у Мэйвезера? Не знаю. И мы этого никогда не узнаем — я боксер, и я уважаю бокс. Бокс — мой вид спорта. Я люблю его и не рассматриваю возможность карьеры в ММА, — сказал Альварес в интервью Fightspace.
Отец Мэйвезера: Я бы не советовал Флойду выступать в ММА 5 мая в Лас-Вегасе Сауль Альварес проведет повторный поединок с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.