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Сауль Альварес: Я уважаю бокс и никогда не перейду в ММА
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Сауль Альварес: Я уважаю бокс и никогда не перейду в ММА 

Советский спорт 2 марта 2018
— Никогда не знаешь, что задумал Флойд. Все возможно, но мне это не особо интересно.
Больше ли у меня шансов в октагоне, чем у Мэйвезера? Не знаю. И мы этого никогда не узнаем — я боксер, и я уважаю бокс. Бокс — мой вид спорта. Я люблю его и не рассматриваю возможность карьеры в ММА, — сказал Альварес в интервью Fightspace.
Отец Мэйвезера: Я бы не советовал Флойду выступать в ММА  5 мая в Лас-Вегасе Сауль Альварес проведет повторный поединок с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.
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СМИ: Дмитрий Чудинов избил свою жену Гассиев вылетел в США на подготовку к бою с Усиком Геннадий Головкин: Надеюсь, новые допинг-пробы Альвареса окажутся отрицательными
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