Луис Ортис: Я заставлю Кубу гордиться мной

— Настало мое время, это будет большой победой. Этот вечер будет крупным событием для всего кубинского бокса. И я собираюсь победить, заставить мою страну гордиться мной.

Ему предстоит выйти со мной на ринг в субботу вечером. Я не упущу такую возможность. Я могу стать первым кубинцем и первым латиноамериканцем, родившимся за пределами страны, который завоевал титул чемпиона мира, — заявил Ортис

4 марта Луис Ортис сразится за титул WBC в тяжелом весе с его нынешним обладателем американцем Деонтеем Уайлдером.