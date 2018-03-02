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Европретендент Демченко: Чем сильнее противник — тем достойнее его победить
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Европретендент Демченко: Чем сильнее противник — тем достойнее его победить 

Vringe.com 2 марта 2018
Фото: Vringe.com
Действующий чемпион Евросоюза в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Демченко (18-11-1, 12 КО) завтра выйдет на бой за вакантное место еврочемпиона по версии EBU против немецкого фаворита Доминика Бёселя (26-1, 10 КО). Проживающий в Италии 38-летний ветеран из Сум настроен по-боевому.
Демченко: «Мой противник силён. Но чем сильнее соперник, тем лучше для меня, потому что я выиграю».
Бёсель: «Да, ощущаю давление, что должен побеждать, а иначе карьеру можно выбросить в форточку. Также нужно сделать что-то хорошее после поражения в первом евротитульном бою. Я верну пояс EBU в Германию!»
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Бой Демченко–Бёсель состоится на ринге арены Stadthalle в немецком городке Вайсенфельс неподалёку от Лейпцига.
Восемь месяцев назад Бёсель также пытался занять вакантное место еврочемпиона, однако дорогу ему перешёл опытный Каро Мурат, забивший Дома в 11-м раунде. На момент остановки Бёсель вёл по очкам.
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