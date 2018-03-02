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Келл Брук и Сергей Рабченко прошли взвешивание: результаты, видео и фото
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Келл Брук и Сергей Рабченко прошли взвешивание: результаты, видео и фото 

Vringe.com 2 марта 2018
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Sheffield Arena в Шеффилде (Англия). Боксёры показали следующий вес:
Келл Брук (36-2, 25 КО) — 69,6 кг  Сергей Рабченко (29-2, 22 КО) — 69,7 кг  Бой за вакантный титул «серебряного» чемпиона по версии WBС в первом среднем весе (до 69,9 кг)
Гамал Яфай (14-0, 7 КО) — 55,1 кг  Гэвин Макдоннелл (18-1-2, 5 КО) — 55,0 кг  12-раундовый бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)
ВНИМАНИЕ!
Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 3 марта к вечеру по центральноевропейскому времени.
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