Лапин: боксер Михалкин понимает, какой это шанс — провести бой с Ковалевым

Ковалев проведет защиту пояса WBO в полутяжелом весе против Михалкина в ночь на воскресенье в Нью-Йорке. В активе 34-летнего Ковалева 31 победа, ничья и два поражения, 32-летний Михалкин на профессиональном ринге одержал 21 победу при единственном поражении.

"Игорь был у меня на спаррингах. Это хороший парень, хочу, чтобы ему удалось воспользоваться таким шансом. Он сам понимает, что на него такой шанс свалился. Это боксер, который втягивает противника во вторую половину боя. Но с мощью Ковалева ему будет очень и очень тяжело. Ковалев тут безоговорочный фаворит. Но я не отбираю шансов у Михалкина. На стороне Ковалева сила удара", — сказал Лапин по телефону.