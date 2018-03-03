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Лапин: боксер Михалкин понимает, какой это шанс — провести бой с Ковалевым
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Лапин: боксер Михалкин понимает, какой это шанс — провести бой с Ковалевым 

Р-Спорт 3 марта 2018
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Игорь Михалкин хорошо понимает, что ему выпал редкий шанс провести бой с Сергеем Ковалевым за пояс WBO, хотя именно Ковалев является безоговорочным фаворитом, заявил РИА Новости известный тренер Федор Лапин.
Ковалев проведет защиту пояса WBO в полутяжелом весе против Михалкина в ночь на воскресенье в Нью-Йорке. В активе 34-летнего Ковалева 31 победа, ничья и два поражения, 32-летний Михалкин на профессиональном ринге одержал 21 победу при единственном поражении.
"Игорь был у меня на спаррингах. Это хороший парень, хочу, чтобы ему удалось воспользоваться таким шансом. Он сам понимает, что на него такой шанс свалился. Это боксер, который втягивает противника во вторую половину боя. Но с мощью Ковалева ему будет очень и очень тяжело. Ковалев тут безоговорочный фаворит. Но я не отбираю шансов у Михалкина. На стороне Ковалева сила удара", — сказал Лапин по телефону.
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