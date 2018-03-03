Фрамптон подколол Куигга в ответ на заявление о слабых ударах

Бывший чемпион мира во втором легчайшем весе по версии IBF Карл Фрамптон, одержавший 27 февраля 2016 года победу над бывшим чемпионом WBA Скоттом Куиггом , ответил на слова своего соперника шуткой.

Куигг в интервью The Fight Guru сказал, что не почувствовал в ударах Карла ничего сверхъестественного и не счёл их слишком сильными.

Фрамптон не оставил выпад Скотта без внимания и написал в своём «твиттере», что «не стоит прислушиваться к словам боксёра, который покинул ринг со сломанной челюстью и бегал от меня семь раундов».