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Фрамптон подколол Куигга в ответ на заявление о слабых ударах
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Фрамптон подколол Куигга в ответ на заявление о слабых ударах 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Бывший чемпион мира во втором легчайшем весе по версии IBF Карл Фрамптон, одержавший 27 февраля 2016 года победу над бывшим чемпионом WBA Скоттом Куиггом, ответил на слова своего соперника шуткой.
Куигг в интервью The Fight Guru сказал, что не почувствовал в ударах Карла ничего сверхъестественного и не счёл их слишком сильными.
Фрамптон не оставил выпад Скотта без внимания и написал в своём «твиттере», что «не стоит прислушиваться к словам боксёра, который покинул ринг со сломанной челюстью и бегал от меня семь раундов».
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