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Видео боя: Келл Брук — Сергей Рабченко, HD 1080
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Видео боя: Келл Брук — Сергей Рабченко, HD 1080 

Vringe.com 4 марта 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Келлом Бруком и Сергеем Рабченко, который состоялся 3 марта 2018 года в Шеффилде (Англия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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