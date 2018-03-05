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Хосе Ускатеги не против заменить Джорджа Гроувза в финале Суперсерии
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Хосе Ускатеги не против заменить Джорджа Гроувза в финале Суперсерии 

Vringe.com 5 марта 2018
Фото: Vringe.com
После уверенной победы в матче-реванше с Андре Дирреллом венесуэлец Хосе «Bolivita» Ускатеги (27-2, 23 KO) задумал необычное: «временный» чемпион мира по версии IBF готов заменить в финальном поединке турнира Всемирная боксёрская суперсерия травмированного коллегу с поясом WBA Джорджа Гроувза.
«Как вы знаете, у Джорджа проблема с плечом, и они в WBSS ищут варианты. Ускатеги готов драться в финале Суперсерии в июне, если там согласны на такой вариант. Хосе будет рад сразиться с Каллумом Смитом в Англии, на его заднем дворе, да где угодно. И когда угодно», — заявил BoxingScene менеджер венесуэльца Шон Гиббонс.
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Тем не менее, для Ускатеги сейчас более реалистичен другой вариант: встреча с победителем пары Кейлеб Труэкс (чемпион IBF) vs. Джеймс Дигейл. Эти двое проведут свой реванш весной, когда точно — неясно.
По словам Гиббонса, Ускатеги в радостью согласится и на другие варианты: с Давидом Бенавидесом, Хильберто Рамиресом или победителем пары Геннадий Головкин vs. Сауль Альварес — при условии, что это будет GGG и он захочет перебраться ради боя в 76,2 кг.
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