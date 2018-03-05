Хосе Ускатеги не против заменить Джорджа Гроувза в финале Суперсерии

После уверенной победы в матче-реванше с Андре Дирреллом венесуэлец Хосе «Bolivita» Ускатеги (27-2, 23 KO) задумал необычное: «временный» чемпион мира по версии IBF готов заменить в финальном поединке турнира Всемирная боксёрская суперсерия травмированного коллегу с поясом WBA Джорджа Гроувза.

«Как вы знаете, у Джорджа проблема с плечом, и они в WBSS ищут варианты. Ускатеги готов драться в финале Суперсерии в июне, если там согласны на такой вариант. Хосе будет рад сразиться с Каллумом Смитом в Англии, на его заднем дворе, да где угодно. И когда угодно», — заявил BoxingScene менеджер венесуэльца Шон Гиббонс.

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Тем не менее, для Ускатеги сейчас более реалистичен другой вариант: встреча с победителем пары Кейлеб Труэкс (чемпион IBF) vs. Джеймс Дигейл . Эти двое проведут свой реванш весной, когда точно — неясно.

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