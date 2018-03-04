Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, выиграв у Игоря Михалкина

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" он выиграл у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

В послужном списке 34-летнего Ковалева теперь 32 победы (28 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

32-летний Михалкин потерпел второе поражение при 21 победе (9 нокаутом). Он впервые боксировал за пояс чемпиона мира по одной из престижных версий, до этого владев интерконтинентальным титулом WBO, поясом чемпиона Европы и мира по второстепенной версии Международной боксерской организации (IBO). В марте 2016 года, после того как россиянин успешно защитил титул чемпиона Европы в поединке против француза Патрика Буа, его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Результат боя был аннулирован, а Михалкин лишен титула и дисквалифицирован, однако в конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан и продолжил выступления, поскольку удалось доказать, что Михалкин принимал мельдоний до того, как его запретили.