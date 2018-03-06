Да Варгас ещё круче, чем Фигероа! — Броунер рад замене соперника

«Чувствую себя просто здорово. Да что там, я просто рад, потому что бой против Варгаса даже больше, чем против Фигероа, — приводит слова Эдриена BoxingScene. — Пришлось поменять несколько спарринг-партнёров, но в целом подготовка проходит отлично. Мы проведём бой в промежуточном весе (65,3 кг), так что у меня будет небольшое преимущество. Хотя это не важно, потому что я буду в превосходной форме».

Читайте также: Учи–учи — одни двойки: Броунера «замели» за неприличное хватание женщины в магазине

К этому бою Броунера будет готовиться под руководством нового тренера: роль главного коуча в лагере Эдриена перешла от Майка Стаффорда к Кевину Каннингхэму, известному по работе с Кори Спинксом и Девоном Александером.

«Главным тренером в этом лагере является Кевин Каннингхэм. Я не уволил Стаффорда, просто обновил лагерь, потому что нуждался в помощи. Я знаю, что должен сделать, чтобы вернуться на вершину. Туда, где мне самое место», — прокомментировал изменения боксёр.

Напомним, что для Броунера предстоящий выход в ринг станет первым после поражения по очкам от Майки Гарсии в июле прошлого года.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.