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Да Варгас ещё круче, чем Фигероа! — Броунер рад замене соперника
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Да Варгас ещё круче, чем Фигероа! — Броунер рад замене соперника 

Vringe.com 6 марта 2018
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в четырёх категориях Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) не серчает в связи с заменой Омара Фигероа на Джесси Варгаса (28-2, 10 КО), который согласно сегодняшнему анонсу станет его соперником в главном поединке вечера бокса 21 апреля в Бруклине (США).
«Чувствую себя просто здорово. Да что там, я просто рад, потому что бой против Варгаса даже больше, чем против Фигероа, — приводит слова Эдриена BoxingScene. — Пришлось поменять несколько спарринг-партнёров, но в целом подготовка проходит отлично. Мы проведём бой в промежуточном весе (65,3 кг), так что у меня будет небольшое преимущество. Хотя это не важно, потому что я буду в превосходной форме».
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К этому бою Броунера будет готовиться под руководством нового тренера: роль главного коуча в лагере Эдриена перешла от Майка Стаффорда к Кевину Каннингхэму, известному по работе с Кори Спинксом и Девоном Александером.
«Главным тренером в этом лагере является Кевин Каннингхэм. Я не уволил Стаффорда, просто обновил лагерь, потому что нуждался в помощи. Я знаю, что должен сделать, чтобы вернуться на вершину. Туда, где мне самое место», — прокомментировал изменения боксёр.
Напомним, что для Броунера предстоящий выход в ринг станет первым после поражения по очкам от Майки Гарсии в июле прошлого года.
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