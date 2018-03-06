Украинцы помогут Поветкину

Три украинских боксера помогут российскому супертяжеловесу Александру Поветкину подготовиться к бою против британца Дэвида Прайса . Об этом сообщается в Instagram-аккаунте World Of Boxing Promotions.

Последний раз Поветкин выходил на ринг 15 декабря, когда победил немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей, став претендентом на титулы Паркера (по версии Всемирной боксерской организации (WBO)) и Джошуа (по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)).

В активе 38-летнего Поветкина 33 победы (23 — нокаутом) при единственном поражении. 34-летний Прайс провел 26 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 22 победы (18 — нокаутом).

Бой между Поветкиным и Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф. После него пройдет чемпионской поединок между другим британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером.