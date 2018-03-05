В ночном клубе девушки ограбили боксёра Джермелла Чарло

Экс-чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло, который 21 апреля должен провести отборочный поединок за чемпионский пояс WBC Silver в среднем весе с четвёртым номером рейтинга WBC Уго Сентено, ограбили в ночном клубе.

По информации полиции, Чарло со своими друзьями ввязался в драку. На это время они оставили на своём столике без присмотра сумку Louis Vuitton по цене более $5000, в которой находились наличные на сумму $40000 и драгоценности общей стоимостью более $115000.

По данным полиции, сообщает New York Daily News, ценности похитили пять девушек, которые выждали момент, когда боксёр увлёкся дракой, забрали сумку и скрылись из клуба.