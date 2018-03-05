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В ночном клубе девушки ограбили боксёра Джермелла Чарло
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В ночном клубе девушки ограбили боксёра Джермелла Чарло 

Чемпионат.com 5 марта 2018
Экс-чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло, который 21 апреля должен провести отборочный поединок за чемпионский пояс WBC Silver в среднем весе с четвёртым номером рейтинга WBC Уго Сентено, ограбили в ночном клубе.
По информации полиции, Чарло со своими друзьями ввязался в драку. На это время они оставили на своём столике без присмотра сумку Louis Vuitton по цене более $5000, в которой находились наличные на сумму $40000 и драгоценности общей стоимостью более $115000.
По данным полиции, сообщает New York Daily News, ценности похитили пять девушек, которые выждали момент, когда боксёр увлёкся дракой, забрали сумку и скрылись из клуба.
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