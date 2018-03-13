Уайлдер: Бой с Ортисом показал, что никто со мной не справиться

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) заявил, что никому в дивизионе не под силу взять над ним верх в ринге, а доказательством этому считает свою досрочную победу (ТКО 10) над кубинцем Луисом Ортисом 3 марта в Бруклине (США).

Напомним, что в 7-м раунде Дионтэй оказался серьёзно потрясён, но сумел продолжить бой и в итоге нокаутировал соперника.

«Ортис выбрасывал хорошие комбинации и попадал по мне чистыми ударами, но я всё равно не упал, — воздаёт себе должное американец. — Я был немного потрясён, но выстоял, и это является прекрасным примером чемпионского характера. Это опасный спорт, но я уверен в себе, своём сердце и мощи, а моя победа над Луисом Ортисом показывает, что никому в супертяжёлом весе со мной не справиться. Моя цель — объединить титулы и доказать миру, что я лучший. Я самый крутой засранец на вершине пищевой цепочки».

Не лыком sh*t — репортаж vRINGe о поединке Уайлдер-Ортис

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