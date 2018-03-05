Ломаченко объяснил, почему не может стать абсолютным чемпионом

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко рассказал о причинах, которые мешают ему объединить пояса.

«Если говорить о моей весовой категории, есть три чемпиона помимо меня. Один находится у Golden Boy — Top Rank не может с ними договориться. Другой сам не хочет — он не верит, что сможет выиграть. Третий просто не имеет права выйти боксировать на ESPN точно так же, как я не могу пойти на Showtime сейчас. Все эти нюансы лично меня не радуют, потому что для меня бокс — это состязания, спорт, соревнования. Мне интересно выяснить, кто лучший», — сказал Ломаченко.