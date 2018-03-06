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Обновился рейтинг IBF: Фёдор Чудинов и Пётр Петров — в топ-15
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Обновился рейтинг IBF: Фёдор Чудинов и Пётр Петров — в топ-15 

Vringe.com 6 марта 2018
Фото: Vringe.com
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«Рейтинги»
на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).
vRINGe.com  предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Второй средний вес (до 76,2 кг)
Фёдор Чудинов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 6-ю позицию
Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) опустился с 7-й позиции на 8-ю  — Константин Пономарёв (Россия) опустился с 9-й позиции на 10-ю  — Жанкош Тураров (Казахстан) поднялся с 12-й позиции на 11-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
Пётр Петров (Россия) вошёл в топ-15 и занял 10-ю позицию
Лёгкий вес (до 61,2 кг)
— Фёдор Папазов (Россия), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
Евгений Чупраков (Россия) поднялся с 10-й позиции на 9-ю  — Шавкат Рахимов (Таджикистан) поднялся с 12-й позиции на 10-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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