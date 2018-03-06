Обновился рейтинг IBF: Фёдор Чудинов и Пётр Петров — в топ-15

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на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).

vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Фёдор Чудинов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 6-ю позицию

Полусредний вес (до 66,7 кг)

— Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) опустился с 7-й позиции на 8-ю — Константин Пономарёв (Россия) опустился с 9-й позиции на 10-ю — Жанкош Тураров (Казахстан) поднялся с 12-й позиции на 11-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Пётр Петров (Россия) вошёл в топ-15 и занял 10-ю позицию

Лёгкий вес (до 61,2 кг)

— Фёдор Папазов (Россия), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15 Второй полулёгкий вес (до 59 кг)

Евгений Чупраков (Россия) поднялся с 10-й позиции на 9-ю — Шавкат Рахимов (Таджикистан) поднялся с 12-й позиции на 10-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ

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