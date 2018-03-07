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Шоу «супермух» оказалось популярнее последних боёв Ковалёва и Бивола: цифры
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Шоу «супермух» оказалось популярнее последних боёв Ковалёва и Бивола: цифры 

Vringe.com 7 марта 2018
Фото: Vringe.com
На прошлых выходных в Нью-Йорке (США) подрались российские полутяжеловесы — Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) деклассировал и досрочно победил единожды битого Игоря Михалкина (21-2, 9 КО), сохранив за собой звание чемпиона мира по версии WBO.
Этот бой на канале НВО посмотрели не только несколько тысяч человек на малой арене комплекса MSG, но и 674 тысячи тех, кто наблюдал за противостоянием на американском ТВ. Это пиковый показатель боя. В среднем же поединок смотрели 599 тысяч человек, сообщает компания Nielsen Media Research. Цифры второго главного боя шоу, Дмитрий Бивол vs. Салливан Баррера, следующие: 570 и 512 тысяч. Отметим, что шоу HBO было в значительной степени перекрыто конкурентами Showtimе, у которых за боем Дионтэя Уайлдера с Луисом Ортисом смотрели по ТВ в среднем 1,1 млн зрителей (пиковая нагрузка — 1,2 млн). Без эмоций — репортаж о бое Ковалёва Взял барьер — репортаж о бое Бивола Интересно, что на позапрошлых выходных шоу Superfly 2 на том же НВО посмотрели в среднем 639 тысяч телезрителей, а пиковая нагрузка составила 753 тысячи. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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