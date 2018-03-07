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Украинец Арнольд Хегай подписал контракт с промоутером Дмитрием Салитой
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Украинец Арнольд Хегай подписал контракт с промоутером Дмитрием Салитой 

Vringe.com 7 марта 2018
Фото: Vringe.com
25-летний украинский проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) Арнольд Хегай (11-0-1, 8 КО) подписал контракт с промоутером Дмитрием Салитой (Salita Promotions) и не скрывает восторга от предстоящего дебюта на профессиональном ринге США.
«Собираюсь завоевать в США немалое количество болельщицких сердец, — заявил проспект. — Исповедую зрелищный, агрессивный стиль, который по душе зрителям. Готов ко встрече с лучшими боксёрами дивизиона. Сделаю всё, чтобы снести всех, кто окажется на моём пути к чемпионскому титулу».
Хегай — чемпион Украины, Европы и мира в тайском боксе. В профессиональном боксе с 2015-го года.
В последнем проведённом поединке, в ноябре 2017-го года в Москве (Россия) ярко нокаутировал местного проспекта Валерия Третьякова (11-1, 4 КО).
Смотрите также: Видео боя: Арнольд Хегай — Валерий Третьяков, HD 1080
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