Украинец Арнольд Хегай подписал контракт с промоутером Дмитрием Салитой

25-летний украинский проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) Арнольд Хегай (11-0-1, 8 КО) подписал контракт с промоутером Дмитрием Салитой (Salita Promotions) и не скрывает восторга от предстоящего дебюта на профессиональном ринге США.

«Собираюсь завоевать в США немалое количество болельщицких сердец, — заявил проспект. — Исповедую зрелищный, агрессивный стиль, который по душе зрителям. Готов ко встрече с лучшими боксёрами дивизиона. Сделаю всё, чтобы снести всех, кто окажется на моём пути к чемпионскому титулу».

Хегай — чемпион Украины, Европы и мира в тайском боксе. В профессиональном боксе с 2015-го года.

В последнем проведённом поединке, в ноябре 2017-го года в Москве (Россия) ярко нокаутировал местного проспекта Валерия Третьякова (11-1, 4 КО).

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