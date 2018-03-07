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Энтони Джошуа снова отбоксирует с Такамом: теперь в спаррингах
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Энтони Джошуа снова отбоксирует с Такамом: теперь в спаррингах 

Vringe.com 7 марта 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) перед объединительным поединком с Джозефом Паркером (WBO) заручится помощью своего бывшего противника Карлоса Такама (35-4-1, 27 КО).
Напомним, камерунец с паспортом Франции был бит Джошуа в 10-м раунде их октябрьского боя, однако по ходу встречи заставил фаворита крепко попотеть. До этого, в мае 2016-го, Карлос проиграл единогласным решением судей Паркеру у того на родине.
«Причина, почему Джошуа хочет видеть Карлоса у себя в лагере простая: он считает Такама бойцом мирового класса, — пояснил talkSPORT промоутер британца Эдди Херн. — Эй-Джей не хочет спарринговать с теми, кто ниже уровнем. Ему нужны состязательные бойцы».
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Между тем, сам Карлос не против по прибытии в Британию попытаться затащить в ринг тамошнего экс-скандалиста Дерека Чисору.
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