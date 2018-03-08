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Экс-чемпион из Мексики отправится в Кардифф проверять топ-проспекта Джоша Келли
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Экс-чемпион из Мексики отправится в Кардифф проверять топ-проспекта Джоша Келли 

Vringe.com 8 марта 2018
Фото: Vringe.com
Один из топ-проспектов современного профиринга британский полусредневес Джош Келли (5-0, 5 КО) выступит 31 марта в рамках вечера бокса в Кардиффе (Уэльс), главным событием которого станет бой за объединение титулов WBA/IBF/WBO в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.
Соперником Келли в 10-раундовом поединке за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA в 66,7 кг станет опытный 34-летний мексиканец Карлос «Король» Молина (28-8-2, 8 КО) — экс-чемпион мира на категорию выше (до 69,9 кг).
Отметим, что в прошлом году Молина проиграл оба выхода в ринг. Однако, ещё ни разу в профикарьере не уступал досрочно.
«Его никогда не останавливали, так что это о многом говорит, — приводит слова Келли BoxingScene. — Да и вообще, только посмотрите на имена в его рекорде. Я знаю, насколько непростой предстоит поединок, и хочу показать себя на большом уровне. Я очень рад и взволнован, если не сказать больше».
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