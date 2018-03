Мэнни Пакьяо: В бою с Матиссе я буду аутсайдером, но мне не привыкать

Pacquiao: I'm The Underdog in a Fight Against Lucas Matthysse https://t.co/LuP6sXjCn7 #boxing pic.twitter.com/c4rixW5bVP

— Я буду аутсайдером в нашем поединке, но мне к этому не привыкать. Это мотивирует тренироваться еще лучше. Я отдам все силы в бою, сделаю все, чтобы снова стать чемпионом мира.

Пакьяо отказался от услуг Фредди Роуча

Мне нравится стиль Матиссе — жесткий, агрессивный, атакующий. Я рад, что болельщики увидят отличный поединок. А еще Матиссе — не грязный боец, — заявил Пакьяо.

Напомним, бой Пакьяо — Матиссе состоится 24 июня в Малайзии. На кону будет стоять чемпионский пояс WBA в полусреднем весе, принадлежащий аргентинцу.