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Мэнни Пакьяо: В бою с Матиссе я буду аутсайдером, но мне не привыкать
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Мэнни Пакьяо: В бою с Матиссе я буду аутсайдером, но мне не привыкать 

Советский спорт 9 марта 2018
Фото: ToFight.ru
Pacquiao: I'm The Underdog in a Fight Against Lucas Matthysse https://t.co/LuP6sXjCn7 #boxing pic.twitter.com/c4rixW5bVP
— BoxingScene.com (@boxingscene) 9 марта 2018 г.
— Я буду аутсайдером в нашем поединке, но мне к этому не привыкать. Это мотивирует тренироваться еще лучше. Я отдам все силы в бою, сделаю все, чтобы снова стать чемпионом мира.
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Мне нравится стиль Матиссе — жесткий, агрессивный, атакующий. Я рад, что болельщики увидят отличный поединок. А еще Матиссе — не грязный боец, — заявил Пакьяо.
Напомним, бой Пакьяо — Матиссе состоится 24 июня в Малайзии. На кону будет стоять чемпионский пояс WBA в полусреднем весе, принадлежащий аргентинцу.
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