Брук хочет реванш со Спенсом — тот ставит одно условие

Британский экс-чемпион Келл Брук (37-2, 26 КО) не скрывает восторга от дебюта в первом среднем весе (до 69,9 кг) — в родном Шеффилде (Великобритания) британец во 2-м раунде нокаутировал белорусского слаггера Сергея Рабченко (29-3, 22 КО).

Поверив словам собственного промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing), ранее заявившего, что подопечный легко поквитается с американцем Эрролом Спенсом (23-0, 20 КО) в лимите веса до 69,9 кг, Брук бросил вызов бывшему оппоненту. Напомним, в мае 2017-го года Спенс досрочно остановил Брука и отобрал титул чемпиона мира по версии IBF в весе до 66,7 кг.

«Я и не собирался вспоминать о Спенсе, он первым начал, — зачем-то оправдывается Брук в интервью Sky Sports. — Но я его понимаю. Он ведь знает, что я был лучше и вёл поединок к победе. Да, мне пришлось много гонять вес и под конец боя физухи не хватило. Да, были проблемы с глазом. Но в новом весе я словно терминатор. Даже не почувствую его ударов, а энергии хватит на весь бой».

«Он и сам не рад той победе. Знает, что если бы не мои проблемы с глазом, то титул ему бы не достался. Здесь же я его просто уничтожу. Давай же, чувак. Тебе ничего не стоит оставить на время титул и провести со мной реванш. Точно знаю, что в реванше победа будет за мной», — утверждает Брук.

Отметим, Спенс отреагировал на победу Брука над Рабченко следующим сообщением: «Если Брук возьмёт титул в первом среднем весе, я встречусь с ним в реванше».

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