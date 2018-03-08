Ещё
Брук хочет реванш со Спенсом — тот ставит одно условие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брук хочет реванш со Спенсом — тот ставит одно условие 

Vringe.com 8 марта 2018
Фото: Vringe.com
Британский экс-чемпион Келл Брук (37-2, 26 КО) не скрывает восторга от дебюта в первом среднем весе (до 69,9 кг) — в родном Шеффилде (Великобритания) британец во 2-м раунде нокаутировал белорусского слаггера Сергея Рабченко (29-3, 22 КО).
Поверив словам собственного промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing), ранее заявившего, что подопечный легко поквитается с американцем Эрролом Спенсом (23-0, 20 КО) в лимите веса до 69,9 кг, Брук бросил вызов бывшему оппоненту. Напомним, в мае 2017-го года Спенс досрочно остановил Брука и отобрал титул чемпиона мира по версии IBF в весе до 66,7 кг.
«Я и не собирался вспоминать о Спенсе, он первым начал, — зачем-то оправдывается Брук в интервью Sky Sports. — Но я его понимаю. Он ведь знает, что я был лучше и вёл поединок к победе. Да, мне пришлось много гонять вес и под конец боя физухи не хватило. Да, были проблемы с глазом. Но в новом весе я словно терминатор. Даже не почувствую его ударов, а энергии хватит на весь бой».
«Он и сам не рад той победе. Знает, что если бы не мои проблемы с глазом, то титул ему бы не достался. Здесь же я его просто уничтожу. Давай же, чувак. Тебе ничего не стоит оставить на время титул и провести со мной реванш. Точно знаю, что в реванше победа будет за мной», — утверждает Брук.
Отметим, Спенс отреагировал на победу Брука над Рабченко следующим сообщением: «Если Брук возьмёт титул в первом среднем весе, я встречусь с ним в реванше».
Читайте также: «Такого с Рабченко ещё никто не делал»: Брук угрожает чемпионам в 69,9 кг  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису Гвоздик, Амар, Рамирес, Имам и Конлан на пресс-конференции: цитаты Лучшие моменты боя Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса — видео от vRINGe.com
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение