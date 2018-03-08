СМИ: Андре Диррелл вскоре объявит о завершении карьеры

Бывший «временный» чемпион мира в весе до 76,2 кг американец Андре Диррелл (26-3, 16 КО) после поражения от рук венесуэльца Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) готов объявить о завершении карьеры, считает RingPolska.

«На всё воля Божья, — цитирует источник американца. — Я был в отличной форме, но в бою абсолютно не мог нормально дышать. Думаю, это был мой последний поединок в карьере».

Напомним, поединок в Бруклине (Нью-Йорк, США) — второй бой между Ускатеги и Дирреллом. В первом поединке в мае 2017-го года Ускатеги нокаутировал Диррелла ударом после гонга, за что впоследствии был дисквалифицирован.

Победа над Дирреллом принесла венесуэльцу титул «временного» чемпиона мира по версии IBF. Полноценный чемпион IBF — Кейлеб Труэкс (29-3-2, 18 КО) из США.

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