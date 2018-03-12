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Вальдес сломал Куиггу нос по ходу поединка
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Вальдес сломал Куиггу нос по ходу поединка 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Фото: Vringe.com
Претендент на титул WBO в полулёгком весе Скотт Куигг, который не смог уложиться в лимит весовой категории перед боем с Оскаром Вальдесом, после своего поражения рассказал о полученных в поединке травмах.
«Приношу свои извинения Оскару Вальдесу за то, что не смог уложиться в весовой лимит. Не знаю, что произошло, но я просто не мог больше сбросить вес. Синяки и сломанный нос — мелочи. Я люблю этот спорт, благодарю всех, кто поддерживал меня, и обещаю, что вернусь на ринг ещё более сильным», — сказал Куигг The Daily Mail.
Посмотреть фото можно на странице Скотта Куигга в «Твиттере».
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