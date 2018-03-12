Вальдес сломал Куиггу нос по ходу поединка

Претендент на титул WBO в полулёгком весе Скотт Куигг , который не смог уложиться в лимит весовой категории перед боем с Оскаром Вальдесом , после своего поражения рассказал о полученных в поединке травмах.

«Приношу свои извинения Оскару Вальдесу за то, что не смог уложиться в весовой лимит. Не знаю, что произошло, но я просто не мог больше сбросить вес. Синяки и сломанный нос — мелочи. Я люблю этот спорт, благодарю всех, кто поддерживал меня, и обещаю, что вернусь на ринг ещё более сильным», — сказал Куигг The Daily Mail.

Посмотреть фото можно на странице Скотта Куигга в «Твиттере».