Пакиао вернется на ринг 24 июня

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакиао вернется на ринг 24 июня 2018 года. Его соперником станет чемпион WBA (Regular) в полусреднем весе Лукас Матиссе . Ранее сообщалось, что первый бой Пакиао после полугодовго перерыва пройдет в Малайзии.

— Я буду аутсайдером в поединке, но я готов к этому. Я мотивирован тренироваться и бороться за титул, — цитирует AFP Пакиао.

Представители Матиссе, впрочем, утверждают, что бой пока официально не утвержден.

Последний бой Пакиао провел 2 июля 2017 года против Джеффа Хорна и проиграл ему титул чемпиона WBO в полусреднем весе.

Всего на профессиональном ринге Пакиао одержал 59 побед, потерпел 5 поражений и 2 завершил вничью.