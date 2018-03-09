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Пакиао вернется на ринг 24 июня
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Пакиао вернется на ринг 24 июня 

Спорт-Экспресс 9 марта 2018
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакиао вернется на ринг 24 июня 2018 года. Его соперником станет чемпион WBA (Regular) в полусреднем весе Лукас Матиссе. Ранее сообщалось, что первый бой Пакиао после полугодовго перерыва пройдет в Малайзии.
— Я буду аутсайдером в поединке, но я готов к этому. Я мотивирован тренироваться и бороться за титул, — цитирует AFP Пакиао.
Представители Матиссе, впрочем, утверждают, что бой пока официально не утвержден.
Последний бой Пакиао провел 2 июля 2017 года против Джеффа Хорна и проиграл ему титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Всего на профессиональном ринге Пакиао одержал 59 побед, потерпел 5 поражений и 2 завершил вничью.
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