Обновился рейтинг WBC: вошли Михалкин и Хитров, выбыли Кучер и Рабченко

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

— Константин Беженару (Молдова) опустился с 10-й позиции на 11-ю — Дмитрий Кучер (Украина), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15 Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)

Игорь Михалкин (Россия) вошёл в топ-15 и занял 9-ю позицию

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Фёдор Чудинов (Россия) поднялся с 9-й позиции на 8-ю Средний вес (до 72,6 кг)

Евгений Хитров (Украина) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

Первый средний вес (до 69,9 кг)

— Эгидиюс Каваляускас (Литва) поднялся с 11-й позиции на 5-ю Второй полулёгкий вес (до 59 кг)

Денис Шафиков (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю позицию

Легчайший вес (до 53,5 кг)

— Вячеслав Мирзаев (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15 ВСЕ РЕЙТИНГИ

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.