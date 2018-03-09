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Обновился рейтинг WBC: вошли Михалкин и Хитров, выбыли Кучер и Рабченко
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Обновился рейтинг WBC: вошли Михалкин и Хитров, выбыли Кучер и Рабченко 

Vringe.com 9 марта 2018
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Тяжёлый вес (до 90,7 кг)
— Константин Беженару (Молдова) опустился с 10-й позиции на 11-ю  — Дмитрий Кучер (Украина), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)
Игорь Михалкин (Россия) вошёл в топ-15 и занял 9-ю позицию
Второй средний вес (до 76,2 кг)
Фёдор Чудинов (Россия) поднялся с 9-й позиции на 8-ю  Средний вес (до 72,6 кг)
Евгений Хитров (Украина) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Первый средний вес (до 69,9 кг)
Сергей Рабченко (Беларусь), занимавший 5-ю позицию, покинул топ-15  Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Эгидиюс Каваляускас (Литва) поднялся с 11-й позиции на 5-ю  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
Денис Шафиков (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю позицию
Легчайший вес (до 53,5 кг)
— Вячеслав Мирзаев (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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