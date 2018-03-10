Ещё
Баранчик — претендент на титул, Петров повержен досрочно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баранчик — претендент на титул, Петров повержен досрочно 

Vringe.com 10 марта 2018
Фото: Vringe.com
Deadwood Mountain Grand, Дэдвуд, штат Южная Дакота, США. Отборочный бой за статус обязательного претендента по линии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между 25-летним белорусом Иваном Баранчиком (17-0, 10 КО) и 34-летним россиянином Петром Петровым (38-5-2, 19 КО) завершился уверенной, досрочной победой молодого проспекта.
Буквально первый выброшенный Баранчиком удар превратился в нокдаун — Петров в попытке уйти от атаки потерял равновесие и оказался на канвасе. Аналогично начался и второй раунд: после атаки белоруса Петров потерял равновесие и дотронулся перчаткой до канваса.
А в следующей трёхминутке Петров оказался на полу после пропущенного удара по корпусу. На этот раз рефери нокдаун не отсчитал, видимо посчитав, что белорус уронил россиянина на канвас борцовским приёмом. Баранчик полностью контролировал ход поединка, особенно Петрову доставалось после размашистых левых хуков и правых через руку.
Несмотря на все невзгоды и массу пропущенных ударов Петров продолжал методично давить на Баранчика. Правда, особых дивидендов это не принесло, а в 6-м раунде россиянин пропустил контр-хук и снова оказался на полу.
Односторонний бой завершился в 8-м раунде: рефери остановил поединок после затяжной атаки Баранчика.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Баранчик-Петров (появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису Гвоздик, Амар, Рамирес, Имам и Конлан на пресс-конференции: цитаты Лучшие моменты боя Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса — видео от vRINGe.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение