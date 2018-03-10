Баранчик — претендент на титул, Петров повержен досрочно

Deadwood Mountain Grand, Дэдвуд, штат Южная Дакота, США. Отборочный бой за статус обязательного претендента по линии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между 25-летним белорусом Иваном Баранчиком (17-0, 10 КО) и 34-летним россиянином Петром Петровым (38-5-2, 19 КО) завершился уверенной, досрочной победой молодого проспекта.

Буквально первый выброшенный Баранчиком удар превратился в нокдаун — Петров в попытке уйти от атаки потерял равновесие и оказался на канвасе. Аналогично начался и второй раунд: после атаки белоруса Петров потерял равновесие и дотронулся перчаткой до канваса.

А в следующей трёхминутке Петров оказался на полу после пропущенного удара по корпусу. На этот раз рефери нокдаун не отсчитал, видимо посчитав, что белорус уронил россиянина на канвас борцовским приёмом. Баранчик полностью контролировал ход поединка, особенно Петрову доставалось после размашистых левых хуков и правых через руку.

Несмотря на все невзгоды и массу пропущенных ударов Петров продолжал методично давить на Баранчика. Правда, особых дивидендов это не принесло, а в 6-м раунде россиянин пропустил контр-хук и снова оказался на полу.

Односторонний бой завершился в 8-м раунде: рефери остановил поединок после затяжной атаки Баранчика.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Баранчик-Петров (появится в скором времени)

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