Петров уступил Баранчику техническим нокаутом

Российский боксёр Пётр Петров проиграл белорусу Ивану Баранчику техническим нокаутом. Уже в первых двух раундах Петров дважды был отправлен в нокдаун, после этого ещё раз Петров оказался на настиле в третьем раунде, но рефери не засчитал нокдаун. В шестом раунде Петров ещё раз оказался на настиле, но смог продолжить бой.

В восьмом раунде Баранчику удалось нанести точный удар слева, российский боксёр оказался у канатов, и рефери остановил поединок, несмотря на то, что Петров мог продолжать бой. Эта победа позволила Баранчику выйти на второе место в рейтинге IBF.