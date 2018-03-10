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Баранчик после победы над Петровым: Много чего нужно исправить
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Баранчик после победы над Петровым: Много чего нужно исправить 

Vringe.com 10 марта 2018
Фото: Vringe.com
Белорусский топ-проспект первого среднего веса (до 63,5 кг) Иван Баранчик (18-0, 11 КО) эксклюзивно для vRINGe прокомментировал уверенную, досрочную победу над опытнейшим россиянином Петром Петровым (38-6-2, 19 КО).
Несмотря на яркое выступление, проспект считает, что были допущены ошибки, над исправлением которых предстоит изрядно попотеть: «Буду готовиться дальше. Предстоит немало работы — очень много чего нужно исправить».
Поединок против Петрова — элиминаторный по версии IBF. Действующему чемпиону IBF россиянину Сергею Липинцу (13-0, 10 КО) меньше чем за 24 часа предстоит бой с грозным американцем Майки Гарсиа (37-0, 30 КО). Белорусский боксёр не назвал фаворита предстоящего боя и предпочёл не фантазировать на тему, с кем больше хотелось бы встретиться в титульном поединке: «Не буду загадывать, кто выиграет этот бой. Но смотреть, конечно же, буду».
Баранчик поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал продолжать в том же духе: «Спасибо всем моим болельщикам за веру в меня. Буду радовать вас снова и снова!»
Видео боя: Иван Баранчик — Пётр Петров
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