Адам Ковнацки близок к поединку с американским экс-чемпионом мира

Польский проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Адам Ковнацки (17-0, 14 КО) в следующем поединке может встретиться с бывшим чемпионом мира Чарльзом Мартином (25-1-1, 23 КО) из США, сообщает RingPolska со ссылкой на корреспондента FightNews.

«Окончательно стало известно, что Ковнацки не будет боксировать в мае. Следующий бой проведёт в июне-июле. Скорее всего, оппонентом будет бывший чемпион мира Чарльз Мартин. Среди остальных кандидатов бывшие претенденты на титул Крис Арреола и Доминик Бризил », — цитирует источник инсайдера.

Читайте также: Ковнацки осмелел: Мои шансы в бою против Уайлдера или Джошуа — 50/50 Напомним, в январе 2016-го года Мартин завоевал вакантный чемпионский титул по версии IBF в поединке с Вячеславом Глазковым (21-1-1, 13 КО) из Украины. Дебютную защиту титула Мартин провёл в Великобритании против Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и уступил досрочно во 2-м раунде.

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