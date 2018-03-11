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Адам Ковнацки близок к поединку с американским экс-чемпионом мира
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Адам Ковнацки близок к поединку с американским экс-чемпионом мира 

Vringe.com 11 марта 2018
Фото: Vringe.com
Польский проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Адам Ковнацки (17-0, 14 КО) в следующем поединке может встретиться с бывшим чемпионом мира Чарльзом Мартином (25-1-1, 23 КО) из США, сообщает RingPolska со ссылкой на корреспондента FightNews.
«Окончательно стало известно, что Ковнацки не будет боксировать в мае. Следующий бой проведёт в июне-июле. Скорее всего, оппонентом будет бывший чемпион мира Чарльз Мартин. Среди остальных кандидатов бывшие претенденты на титул Крис Арреола и Доминик Бризил», — цитирует источник инсайдера.
Читайте также: Ковнацки осмелел: Мои шансы в бою против Уайлдера или Джошуа — 50/50  Напомним, в январе 2016-го года Мартин завоевал вакантный чемпионский титул по версии IBF в поединке с Вячеславом Глазковым (21-1-1, 13 КО) из Украины. Дебютную защиту титула Мартин провёл в Великобритании против Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и уступил досрочно во 2-м раунде.
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