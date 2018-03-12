Келл Брук рассказал, почему готов драться с Хёрдом, но только не с Лара

7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится объединительный бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) — чемпион IBF американец Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО) встретится с чемпионом WBA Super, IBO кубинцем Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО).

Британец Келл Брук (37-2, 26 КО) в начале месяца дебютировал в рамках весовой категории до 69,9 кг, быстро уничтожив середняка, белорусского слаггера Сергея Рабченко (29-3, 22 КО). Брук утверждает, что почувствовал голод чемпионских поединков и заинтересован в том, чтобы встретиться с победителем боя Хёрд−Лара. Но только в том случае, если победу одержит американец.

«Признаться, я не так много видел поединков с участием Хёрда, — цитирует Брука BoxingScene. — Пожалуй, он — не лучший боец дивизиона, но у него есть титул. Поэтому я бы с ним встретился. Я готов с каждым встретиться, у кого на руках есть чемпионский титул».

«С любым, но только не с Лара, — сообщил Брук. — Он — ужасен. Смотреть его поединки — то ещё мучение, прям кровь из глаз. Определённо, он знает, как побеждать. Но он не имеет понятия о том, как продавать поединки. Его просто невозможно продать — болельщики это смотреть не будут. Я в боксе для того, чтобы устраивать зрелищные драки и продавать их за хорошие деньги. Не знаю, что его держит в боксе, но точно что-то другое».

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