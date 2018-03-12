Уайлдер допускает, что не успеет нокаутировать Джошуа

«Бронзовый бомбардировщик» из США Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) не сомневается, что возьмёт верх в назревающем поединке против британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), а случится это непременно досрочно. При этом Уайлдер не исключает, что до нокаута дело может не дойти.

«Джошуа знает, что однажды потерпит поражение, и что это произойдёт в поединке со мной, — пристально смотрит в завтрашний день Дионтэй, одновременно общаясь с корреспондентом PBC. — Я знаю, что нокаутирую его. Он будет смелым ровно до тех пор, пока силы не начнут его покидать, и я предвижу, что он сдастся, как только утомится. Тут-то я и возьмусь за дело, обрушив на него всю огневую мощь своих атак. Хотя они могут капитулировать, выбросив полотенце».

Ранее промоутер Джошуа Эдди Херн заявил, что собирается приступить к организации боя подопечного с Уайлдером сразу после того, как Энтони 31 марта победит в объединительном поединке новозеландца Джозефа Паркера

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