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Назван соперник Ковалева за чемпионский титул
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Назван соперник боксера Ковалева за чемпионский титул 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Россиянин Сергей Ковалев подписал соглашение о проведении поединка против американца Маркуса Брауна. Об этом сообщает Boxingscene.
По информации издания, поединок состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден». Бой должен пройти в июне. Точная дата пока не установлена.
4 марта россиянин победил техническим нокаутом в 7-м раунде соотечественника Игоря Михалкина. Боксер защитил чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Всего в активе 34-летнего Ковалева 32 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, два поражения и одна ничья.
27-летний Браун одержал 21 победу (16 нокаутом) и ни разу не проиграл. Последний поединок американец провел против канадца Фрэнси Нтету, победив его в первом раунде. Спортсмен является первым номером рейтинга Международной боксерской федерации (IBF).
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