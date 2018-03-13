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Постановление IBF: чемпион Истер обязан дать реванш претенденту Комми
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Постановление IBF: чемпион Истер обязан дать реванш претенденту Комми 

Vringe.com 13 марта 2018
Фото: Vringe.com
Международная федерация бокса (IBF) постановила, что чемпиону в лёгком весе (до 61,2 кг) Роберту Истеру (21-0, 14 КО) из США предстоит провести реванш с Ричардом Комми (26-2, 23 КО) из Ганы.
В сентябре 2016-го года Истер и Комми разыграли вакантный титул IBF — побывав по ходу боя в нокдауне, победу раздельным судейским решением всё же вырвал Истер. После победы в финальном элиминаторе над американцем Алехандро Луна (22-1, 15 КО), Комми завоевал статус обязательного претендента на титул Истера.
«Переговоры с обязательным претендентом, 1-м номером рейтинга организации Ричардом Комми должны начаться незамедлительно, — сказано в письме IBF чемпиону. — Если до 12 апреля вам не удастся договориться полюбовно, то будут проведены промоутерские торги, победитель которых получит первоочередное право организовать поединок».
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Отметим, ранее Истер являлся одним из кандидатов на поединок против чемпиона WBC в лёгком весе американца Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) — тот ранее изъявил желание провести последний бой в весе до 61,2 кг перед окончательным переходом в лимит до 63,5 кг. Ещё один из возможных кандидатов на бой с Гарсией, венесуэльский чемпион WBA Хорхе Линарес (44-3, 27 КО), близок к поединку против украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).
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