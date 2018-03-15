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Американский боксер Кроуфорд травмировал руку, его бой с австралийцем Хорном перенесен
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Американский боксер Кроуфорд травмировал руку, его бой с австралийцем Хорном перенесен 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 15 марта. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,68 кг) между австралийцем Джеффом Хорном и американцем Теренсом Кроуфордом, который был запланирован на 14 апреля, будет перенесен на другую дату из-за травмы американца. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на промоутера Кроуфорда Боба Арума.
Бой должен был состояться в Лас-Вегасе. Как сообщил Арум, Кроуфорд травмировал правую руку во время одного из недавних спаррингов на тренировке. «Мы сделали ему МРТ и, спасибо господу, у него нет разрыва связок. Врач назначил ему две недели отдыха, а потом Кроуфорд должен быть готов», — заявил Арум.
"Мы проведем этот бой в конце мая или в начале июня. Это зависит от того, как себя будет чувствовать Кроуфорд и что будет с его рукой", — добавил промоутер. При этом он отметил, что поединок планируется провести в Лас-Вегасе независимо от того, какая будет выбрана дата.
Хорн завоевал чемпионский пояс WBO в полусреднем весе в июле 2017 года, победив по очкам филиппинца Мэнни Пакьяо. В декабре он защитил титул, победив техническим нокаутом британца Гэри Коркорана. В послужном списке Хорна 18 побед (12 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.
Для Кроуфорда этот бой должен стать дебютным в полусреднем весе. В августе 2017 года Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго из Намибии, став абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Американец стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), WBO, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке теперь 32 победы (22 нокаутом) и ни одного поражения.
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