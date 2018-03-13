Репортаж с пресс-конференции к ACB 83 и ACB 86 12 марта в Санкт-Петербурге.

Интервью, автографы и открытая тренировка — всё в одном материале о пресс-конференции к ACB 83 и ACB 86.

Юсуф Раисов, Рустам Керимов, 12 марта в Санкт-Петербурге зал ACB GYM масштабно анонсировал ближайшие турниры ACB 83 и ACB 86. Первый состоится 24 марта в Баку, а второй — 5 мая в Москве. Приятным бонусом стала пресс-конференция с их непосредственными участниками. Среди них: Марат Балаев Олег Борисов , Абдул-Азиз Абдулвахабов и Устармагомед Гаджидаудов.

Сначала всё внимание было приковано к противостоянию Керимов — Борисов. Именно их бой должен стать главным на ACB 83. Что тут скрывать, сами соперники также настроены крайне решительно на этот поединок и жаждут только победы. При этом их ответы о важности и значимости поединка получились достаточно философскими. «Мы с Олегом сделаем красивый и зрелищный бой, — начал Керимов. — Я заберу своё. То, к чему шёл. Я буду выходить на этот бой, как на последний. Я отношусь к Олегу очень хорошо, уважаю его. Но мы будем драться за титул и обнимемся только после боя».

«Всегда готовим к бою что-то новое, — взял слово Борисов. — У каждого есть свои козыри. Главное ввязаться в бой, а дальше война покажет. Всё будет видно в Баку 24 марта. Я не думаю: последний это будет бой или будет ещё».

Спустя пару месяцев после ACB 83, 24 мая, в Москве встретятся чемпион лиги Абдул-Азиз Абдулвахабов и претендент на титул Устармагомед Гаджидаудов. Оба поборются за звание лучшего в лёгком весе. Первый вопрос был к обладателю пояса.

— Ожидали, что следующий бой будет с Гаджидаудовым? — Предполагал. Ещё две недели назад об этом думал, но не был уверен. У него достойная серия из трёх побед в ABC . Он имеет хорошие шансы на пояс, но я буду готовиться к бою на все сто. Насчёт следующего соперника не думал — я так не выбираю. Как сложится, так и сложится.

Соперник чемпиона был ещё более краток, когда настала его очередь говорить. Бывший полусредневес Устармагомед Гаджидаудов заверил, что не собирается возвращаться в более тяжёлую категорию и пообещал зрелищный бой за звание чемпиона дивизиона до 70 килограмм.

Самым ожидаемым боем ACB 86 многими считается реванш между Раисовым и Балаевым. Отвечая на вопросы прессы, спортсмены уделили внимание своему весу, который пока находится на отметке значительно большей, чем требует регламент перед боем — обоим придётся подсушиться. «Я не хочу оценивать свои навыки, — скромно начал временный чемпион Юсуф Раисов. — Не хочу говорить, в чём я лучше или хуже Марата, в чём прибавил с момента прошлого нашего боя. Для этого есть тренер. Мой план заключается в том, чтобы победить и стать чемпионом, заново взять реванш. Есть некие заготовки. Что касается борьбы, то, может, у нас с Маратом когда-нибудь будет борцовская схватка. Я этому буду только рад — посмотрим, кто будет лучше в вольной борьбе.

Не думаю, что будут проблемы со сгоном веса, но пока взвеситься боюсь. Реваншистское настроение? Не думаю, что в боях кто-то кому-то должен мстить. Если после побед ты уходил скромно, то после поражений тебе будет поддержка. Я слышал, что Марат возьмёт у меня экзамен, — посмотрим, какой он учитель и какой я ученик».

Чемпион Марат Балаев, как известно, сгоняющий приличное количество килограммов, также уделил внимание этому аспекту подготовки.

«Времени хватает, стараемся на пирожки не налегать, — признался Мотиватор. — Время ещё есть. Надеюсь, в этот раз всё будет в порядке. Сейчас мой вес около 82 килограмм. Изменения в тренировочном процессе? В моём последнем бое решала база. Сейчас я сменил команду, внесли корректировки. Также Балаев не обошёл стороной тему возможной отставки после боя с Раисовым. «Я говорил о завершении карьеры. Да, думаю, что это будет мой последний бой. Всё скажу после, но скорее всего — да. Возможно, если у меня будет шанс побороться за пояс в 62 кг, то это станет поводом для меня, чтобы не завершать карьеру».

Затем началась «дуэль взглядов». Как и полагается, выглядело это эффектно. Хотя некоторые участники долго с серьёзными лицами держаться не могли и прямо на сцене проявили дружеские эмоции, которые с большой долей вероятности всё-таки испарятся после выхода на бой.

Потом настало время для полноценной автограф-сессии. Фанаты, конечно же, активизировались. Это неудивительно, поскольку народа собралось достаточно много, ведь прийти мог каждый желающий, предварительно оставив соответствующую заявку.

Несмотря на приличную очередь, времени для фотографии хватило всем. Спортсмены даже позволили гостям этого вечера подержать в руках их пояса и сделать сотни селфи, которые наверняка сейчас гуляют по всевозможных социальным сетям с хештегом #acb или с его аналогом.

В это время директор по маркетингу лиги ACB Александр Зубехин нашёл время, чтобы пообщаться с журналистами и рассказал о своих планах и амбициях.

«Что касается позиционирования лиги: мы за красивые бои, без всякой дополнительной мишуры в виде плясок и танцев — этим мы и привлекаем нашу аудиторию, которая от турнира к турниру только растёт. Турнир, который пройдёт 5 мая в Москве станет самым масштабным за последние семь лет в России. При этом мы не имеем каких-то иностранных звёзд, которые могли бы собрать такое количество людей, у нас нет Фёдора Емельяненко . Мы надеемся, что своими силами мы соберём то количество людей, которое мы планируем. А это около 15 тысяч человек.

У нас у единственных в стране есть рефери не только внутри, но и ещё пять вокруг, которые оценивают бои по различным действиям. Правил много — это заблуждение людей из 90-х, которые называют наш вид спорта боями без правил. У нас было желание провести турнир в Санкт-Петербурге, но из-за чемпионата мира по футболу все арены с марта будут заняты — постараемся вернуться сюда в декабре этого года.

Также в этом году мы планируем провести два турнира в Америке с разницей в пару месяцев. Как я знаю, по одному из них мы даже забронировали арену и заплатили деньги. То есть подготовка идёт полным ходом — это будет вторая половина 2018-го. Раньше могли быть какие-то проблемы с США, но сейчас это всё прорабатывается заранее, поэтому всё должно сложиться успешно. Я думаю, что там зрители встретят нас прекрасно, учитывая, что нашим промоутером будет выступать всемирно известный Фрэнк Мир », — подытожил Зубехин.

После всего этого состоялась открытая тренировка Марата Балаева, которая выступила в качестве десерта. К чему такое сравнение? Всё просто: после 15 минут работы с тренером боец решил разыграть памятные призы — от фирменных футболок до спортивных сумок. Но для соискателей призов было не всё так просто. Чтобы получить памятные трофеи, добровольцам нужно было повторить за своим кумиром показанные им приёмы. Кто лучше справился, тот и получал презент, всё справедливо.