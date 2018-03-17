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Гэри О'Салливан подерётся с Саулем Альваресом, и это — не шутка
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Гэри О'Салливан подерётся с Саулем Альваресом, и это — не шутка 

Vringe.com 8 часов назад
Фото: Vringe.com
Ирландский слаггер Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО) сообщил изданию WorldBoxingNews, что в сентябре подерётся с популярным мексиканским боксёром Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). По словам ирландца, поединок Альварес−О'Салливан состоится независимо от результата реванша между Альваресом и чемпионом WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), запланированным на 5 мая.
Тем не менее, О'Салливан надеется, что победит мексиканец, ведь хочет оспорить чемпионские титулы: «Надеюсь, Канело побьёт Головкина. Я буду драться с ним в любом случае, но намного лучше, если он одержит в мае победу».
Рассказывает ирландец: «4 мая я дерусь в Вегасе, правда пока неизвестно с кем. Единственное, точно знаю, соперником будет не Давид Лемьё и не Габриэль Росадо. Кто-то другой. Вскоре компания Golden Boy подберёт мне оппонента».
Когда О'Салливана попросили прокомментировать первый бой между Головкиным и Альваресом, завершившийся спорной ничьей, тот предпочёл отшутиться: «Говорят, Головкин заслужил победу. Но я не смотрел. Смотрел только обзор боя. Было похоже на то, что поединок близкий. Думаю, в реванше у Канело больше шансов, но бой может пойти по разным сценариям. Возможно, Канело победит на этот раз».
Ирландец в восторге от того, что ему предстоит бой с Альваресом: «Я так возбуждён, но вы и сами догадываетесь. Ну что же… Я верю, что у меня — самый сильный удар в дивизионе. Если Канело побьёт Головкина, я попытаюсь воспользоваться моментом, попытаюсь нокаутировать его и стать лучшим бойцом дивизиона».
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