Евро-новости одной строкой: Абрахам против Нильсена, а Кабайел против Ровчанина

— По данным датского ресурса BT, полным ходом идут переговоры о возможном поединке между представляющим ФРГ популярным суперседневесом (до 76,2 кг) Артуром Абрахамом (46-6, 30 КО) и датчанином Патриком Нильсеном (29-2, 14 КО).

— Чемпион EBU в весе свыше 90,7 кг Агит Кабайел (17-0, 12 КО) 21 апреля в Берлине (Германия) проведёт защиту титула против балканца Мильяна Ровчанина (19-1, 13 КО).

Читайте также: Александер Димитренко получил рождественский подарок: победу без боя — В андеркарде у Кабайела и Ровчанина выступит местный проспект Том Шварц (20-0, 13 КО), также боксирующий в рамках супертяжёлого веса. С кем предстоит Шварцу помериться силами, пока что не сообщают.

— 21 апреля в Ченстохова (Польша) в главном событии вечера местный популярный ветеран-супертяж 41-летний Томаш Адамек (52-5, 30 КО) встретится с 36-летним американцем Джоуи Абеллем (34-9, 32 КО).

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-Поединок-реванш за титул «обычного» чемпиона WBA в весе до 72,6 кг между обладателем титула Тайроном Цойге (21-0-1, 11 КО) из Германии и нигерийцем Айзеком Экпо (32-3, 25 КО) состоится 24 марта в Гамбурге (Германия). Информация о том, что бой не состоится по причине заболевания чемпиона, не соответствует действительности, сказано в пресс-релизе от промоутерской компании Sauerland Events.

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