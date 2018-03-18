Рамирес посвятил свою победу эмигрантам

В ночь с 17 на 18 марта в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл масштабный вечер бокса, главным событием которого стала встреча за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между Хосе Рамиресом и Амиром Имамом. Победу в нём единогласным решением судей одержал первый. После поединка он заявил, что посвящает свой успех всем эмигрантам.

«Моя мечта сбылась. Я посвящаю эту победу всем эмигрантам. Я дрался для них», — цитирует мексиканца портал RingTV.