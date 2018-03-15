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Уорд никуда не ушёл, ведём переговоры о бое! — Тони Беллью
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Уорд никуда не ушёл, ведём переговоры о бое! — Тони Беллью 

Vringe.com 15 марта 2018
Фото: Vringe.com
Один из лидеров рейтинга pound-for-pound недавнего прошлого американец Андре Уорд (32-0, 16 КО) официально остаётся на боксёрской пенсии, однако рассматривает возможности для возвращения в ринг. Одной из них является бой с британским экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО), о чём последний рассказал в интервью Metro.
«Мы говорили с командой Уорда. Эдди Херн и остальные (члены нашей команды) вели переговоры. Уорд, может, и завершил карьеру на публике, но его команда говорит совсем другое, — утверждает Беллью. — Мы вели переговоры на протяжении последних шести недель. Я оставил это Эдди (Херну), но очень высоко ценю Уорда. Он видит и делает вещи иначе, но я верю, что могу его побить».
«Уорда можно побить только в том случае, если это будет не его день, — убеждён Тони. — Есть вероятность, что я буду драться с Андре после того, как проведу реванш с Дэвидом Хэем (5 мая), и мне нужно, чтобы Уорд был не в своей тарелке. Не очень оптимистично, скажете вы? Просто я — реалист, а не фантазёр. Уорд лучше меня. Но если он будет не в лучшем состоянии, с правильной тактикой я его побью».
Напомним, что Уорд объявил о завершении карьеры в прошлом году после двух побед над Сергеем Ковалёвым.
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